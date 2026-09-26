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Karim Malim
Traducido por

En vídeo: "una respuesta inesperada": Klopp deja en ridículo a un periodista delante de todos

Holanda vs Alemania
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J. Klopp
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El empate no impidió las burlas

Jürgen Klopp no tardó mucho en dejar aflorar su sentido del humor en su primera rueda de prensa tras tomar las riendas de la selección de Alemania, cuando se topó con una pregunta curiosa de uno de los periodistas y respondió de forma aún más ingeniosa.

Klopp arrancó su andadura con la selección alemana con un emocionante empate a domicilio ante los Países Bajos, después de que la Mannschaft se quedara sin una victoria que tuvo cerca y se conformara con el 1-1 en la primera jornada del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

Durante la rueda de prensa, uno de los periodistas le dijo a Klopp: "Mi alemán es malo, ¿puedo hablar contigo en inglés con acento de Liverpool?".

Y en cuanto el periodista empezó a hablar en inglés, Klopp respondió con ironía: "Bueno, tu inglés también es malo", en un momento que desató un ambiente distendido en la sala.



En el plano futbolístico, el técnico alemán se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, elogiando especialmente el carácter y la pasión que exhibieron durante el partido, aunque al mismo tiempo insistió en que el equipo necesita evolucionar.

Klopp declaró: "He estado en la banda más de mil veces, así que conozco bien este lugar, y para mí no ha cambiado nada. Muy contento con muchos rendimientos individuales, y en general me alegró mucho la pasión que mostramos".




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