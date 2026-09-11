En una noche inolvidable en Dammam, el derbi del Este entre Al-Qadisiyah y Al-Ettifaq se transformó en una auténtica epopeya futbolística que terminó con un emocionante empate a tres goles, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Liga Roshn saudí, dejando escapar Al-Qadisiyah una oportunidad de oro para colocarse en el liderato.

Tormenta de Al-Qadisiyah en tres minutos

Al-Qadisiyah comenzó el partido bajo la dirección de su técnico irlandés Brendan Rodgers con su estilo habitual basado en los contragolpes letales y la velocidad extrema.

Al equipo solo le hicieron falta tres minutos para fulminar a su invitado. En el minuto 12, arrancó el destacado lateral Mohammed Abu Al-Shamat y ofreció un pase preciso que el mexicano Julián Quiñones, máximo goleador de la liga la temporada pasada, transformó con maestría dentro de la red.

Y menos de tres minutos después, se repitió la misma escena mediante un contragolpe conducido por el ghanés Bonsu Baah, que asistió dentro del área al italiano Mateo Retegui, quien marcó el segundo gol en el minuto 15, encendiendo las gradas de Al-Qadisiyah con el cántico «la tormenta de Dammam sopla».

Esta brillantez ofensiva la confirman las llamativas cifras de las estrellas del equipo. Mohammed Abu Al-Shamat, a pesar de jugar como lateral derecho, ha alcanzado seis contribuciones goleadoras en siete partidos, con tres goles y otras tantas asistencias.

Mientras que Quiñones elevó su cuenta a cuatro contribuciones con tres goles y una asistencia, y Retegui prolongó su gran momento con seis goles en ocho partidos en las distintas competiciones.

El Caballero de Al-Dahna se niega a rendirse

Pero Al-Ettifaq, apodado el Caballero de Al-Dahna, dejó claro que la noche en Dammam aún no había terminado. En el minuto 26, en una jugada organizada que comenzó desde el marfileño Abdullah con un toque inteligente del francés N'Golo Kanté, el balón llegó a Bersant Celina, quien recortó distancias con maestría.

Y con el inicio de la segunda mitad, Al-Ettifaq mantuvo su presión hasta que llegó el momento del empate en el minuto 64 a través del español Álvaro Medrán, dándole la vuelta al derbi por completo en medio de una alegría histérica en las gradas verdes y el cántico del célebre comentarista «os ha vuelto el Caballero, y sigue montado sobre su corcel».

Un guion de locos en los últimos minutos

Cuando todos pensaban que el partido se encaminaba al empate, el suplente Mohammed Hamad Al-Qahtani acaparó los focos al marcar el gol de la ventaja para Al-Qadisiyah en el minuto 81, haciendo pensar a los caballeros de Al-Khobar que habían resuelto el duelo cumbre.

Pero la respuesta llegó rápida y letal por parte de Al-Ettifaq, cuando el sueco Jordan Larsson logró en el minuto 85 marcar el gol del tercer empate, cerrando un derbi de locos con tres goles por bando.

Al-Qadisiyah deja escapar el liderato

Con este emocionante empate, Al-Qadisiyah dejó escapar la oportunidad de colocarse en solitario en el liderato, elevando su cuenta a 16 puntos en siete partidos, con cinco victorias, un empate y una derrota, tras marcar dieciséis goles y encajar ocho, situándose en el segundo puesto por detrás del Al-Ittihad líder (17 puntos), y a solo un punto del Al-Hilal, tercero con quince puntos en seis partidos.

En cuanto a Al-Ettifaq, elevó su cuenta a once puntos en el séptimo puesto, después de mostrar una gran personalidad y una reacción que se le debe reconocer ante uno de los equipos más fuertes de la liga esta temporada.