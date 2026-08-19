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En vídeo: una noche catalana con sabor egipcio, el Barcelona presenta a Rodri ante los ojos del Ahly

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En el Camp Nou

En una escena excepcional que combinó la solera del fútbol egipcio con el ambiente del fútbol español, el FC Barcelona presentó a su nuevo jugador Rodri ante la afición azulgrana congregada en el estadio Camp Nou, con la presencia de miembros de la junta directiva del Al-Ahly egipcio, en un gesto que refleja la profundidad de los lazos deportivos y humanos entre ambas instituciones.

Esto se produce al margen del enfrentamiento ante el Al-Ahly egipcio en el amistoso Trofeo Joan Gamper, en el estadio Camp Nou, este miércoles, que cuenta con la presencia del joven delantero Hamza Abdelkarim, por primera vez frente a su antiguo equipo, tras su incorporación al conjunto catalán en el pasado mercado de fichajes de invierno.

La presentación oficial de Rodri se desarrolló en un ambiente festivo y solemne, en el que vistió la camiseta del Barcelona entre los aplausos de la afición catalana, mientras los miembros de la junta directiva del Al-Ahly seguían la ceremonia desde las gradas, participando en un momento histórico que reunió a uno de los clubes más destacados del mundo con el club de la fortaleza roja.

 La presencia de los dirigentes del Al-Ahly aportó un carácter especial al acto, en el que intercambiaron felicitaciones con los responsables del Barcelona y con el propio jugador, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las visitas mutuas entre ambos clubes, y del intercambio de experiencias en los ámbitos administrativo y técnico.

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Este acontecimiento constituye una etapa destacada en la trayectoria de Rodri, que se incorpora a las filas del conjunto catalán para contribuir a reforzar el centro del campo, en medio de grandes esperanzas de la afición del Barcelona de que se convierta en un refuerzo de calidad para el equipo durante las próximas temporadas.

Con el fin de la ceremonia, los miembros de la junta directiva del Al-Ahly expresaron su alegría por participar en este gran evento deportivo, y subrayaron la importancia de este tipo de encuentros para reforzar la imagen del fútbol egipcio en el escenario internacional y abrir nuevos horizontes de cooperación deportiva entre Egipto y España.

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