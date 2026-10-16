Una leyenda del Al Nassr pronosticó que su eterno rival, el Al Hilal, se coronará campeón de la Liga Roshn saudí en la temporada actual 2026-2027.

El Al Nassr conquistó el título de la Liga Roshn la temporada pasada, por primera vez tras siete años de sequía, bajo la dirección del técnico portugués Jorge Jesus, después de una feroz pugna con el Al Hilal que se extendió hasta la última jornada.

Fahad Al Hariﬁ, leyenda del Al Nassr, declaró en el programa "Dawrina Ghair": "No hay duda de que el Al Hilal, después de esos fichajes, con las estrellas y los elementos que tiene bajo la dirección de un entrenador que piensa en no recibir ningún gol, será el candidato al título".

Sobre el mejor jugador, explicó: "Creo que (Crysencio) Summerville será el mejor jugador y marcará una gran diferencia, como hizo João Félix con el Al Nassr la temporada pasada, y será una razón principal en la coronación del Al Hilal".

Al Harifi también propuso a tres jugadores para el título de máximo goleador de la Liga Roshn en la presente temporada: "Están (Ivan) Toney y Julián (Quiñones), son los más cercanos, y podría competirles (Ollie) Watkins por la fuerza del Al Hilal y las soluciones de las que dispone".

Por otro lado, la leyenda del Al Nassr señaló al serbio Predrag Rajković, portero del Al Ittihad, para el premio al mejor guardameta, mientras consideró que la afición del Al Ittihad es la mejor de la Liga Roshn esta temporada.

Cabe recordar que el Al Hilal lidera actualmente la tabla de clasificación de la liga saudí con 21 puntos, mientras que el Al Nassr marcha tercero con 19 puntos, solo por detrás del Al Qadsiah, segundo clasificado, por diferencia de goles.