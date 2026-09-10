El Al-Nassr fue objeto de fuertes críticas por parte de su leyenda, pese a disputarle el trono de la Roshn Saudi League a su vecino y rival tradicional, el Al-Hilal.

Fahad Al-Hariki, leyenda del Al-Nassr, declaró en el programa "Dawrina Ghair" del canal "SBC": "Hay negligencia y falta de disciplina, y existe un desajuste evidente en el equipo, especialmente después de no fichar a un jugador para la posición de pivote".

Y añadió: "(Marcelo) Brozovic representaba el 20% de la fuerza del equipo, pero se marchó y se fichó a un jugador de menor nivel que él (Samu Costa). Además, el rendimiento de (Kingsley) Coman es inferior al de la temporada pasada".

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Y prosiguió: "Considero que la situación del Al-Nassr es peligrosa, pues aunque las diferencias eran evidentes frente al Abha, que solo contaba con un único punto, no se aprovechó la derrota del Al-Ittihad para inyectar entusiasmo y espíritu y generar ocasiones".

Y matizó: "Al contrario, vimos una especie de negligencia, arrogancia, egoísmo y distanciamiento entre las líneas, hasta el punto de que el Abha creó 4 ocasiones por primera vez, algo que nunca antes había logrado ante otros equipos de menor nivel que el Al-Nassr, campeón de liga".

Por otra parte, Al-Hariki dirigió un consejo al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, tras marcar el primer gol en la victoria por 2-1 sobre el Abha, anteayer miércoles, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

Y aclaró: "Deseo que Ronaldo ahorre el esfuerzo que invierte en recibir y ceder el balón fuera del área, para trabajar dentro del área, leer el juego, hacer desmarques y jugar sin balón".

Cabe recordar que el Al-Nassr ocupa el segundo puesto en la tabla de la liga saudí con 15 puntos, a diferencia de goles del líder Al-Hilal, y por delante del Al-Qadisiyah, que ocupa el tercer lugar.