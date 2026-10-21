En vídeo: una leyenda de Arabia Saudí ataca a Postecoglou: ¡adula a Cristiano Ronaldo a costa del Al Nassr!

Hussein Abdulghani, leyenda del fútbol saudí, criticó al australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, al considerar que favorece a su estrella portuguesa Cristiano Ronaldo a costa del equipo.

El Al Nassr venció a su invitado Neom por 1-0, en el partido que disputaron ambos ayer martes en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

El encuentro vio a Ronaldo ofrecer un nivel modesto, ya que falló un penalti en el tiempo añadido de la primera parte, pero completó el partido hasta el final sin ser sustituido.

Hussein Abdulghani criticó esta situación, en declaraciones para el programa "Nadeena" del canal "MBC 1", donde dijo: "Considero que los cambios del entrenador (Postecoglou) en la segunda parte fueron erróneos de una forma u otra".

Próximos partidos AFS 1ª División 09:30 ALN

Y explicó: "El equipo iba por delante con un gol a cero, y el resultado es lo más importante para él, independientemente del jugador que sea sustituido, por lo que si hubieran cambiado a Cristiano Ronaldo no habría habido ningún problema".

Al preguntarle si Postecoglou había favorecido a Ronaldo al no sustituirlo, respondió: "Eso está claro, porque el cambio debía producirse, pues el equipo ganaba 1-0, y Ronaldo no estaba en su día en un partido complicado, y había fallado un penalti".

Y agregó: "El entrenador debía pensar en el equipo más que en la permanencia o la salida de un jugador, sobre todo porque Ronaldo tiene una gran fortaleza mental, y no es una persona inestable como para verse afectado por su sustitución tras fallar un penalti".

Y concluyó: "Mientras el partido era complicado, difícil y pesado, lo más importante es buscar cómo ganarlo, pero al final el Al Nassr logró lo requerido y ganó los tres puntos, para seguir compitiendo por el liderato de la liga".

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al Nassr a 22 puntos, con los que ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, a 3 puntos del Al Qadisiya, líder que ha disputado un partido más que él, y a 2 puntos del Al Hilal, que ocupa el segundo lugar.