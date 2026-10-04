Hatem Trabelsi, leyenda de la selección de Túnez, se pronunció sobre la crisis de Cristiano Ronaldo con la selección de su país, Portugal.

Ronaldo abandonó la concentración de Portugal de forma sorpresiva el pasado miércoles, en señal de protesta por su escasa participación bajo la dirección del entrenador Jorge Jesus.

Trabelsi, durante su intervención en la cadena de canales beIN SPORTS, señaló que no se puede poner en duda la trayectoria de Ronaldo, repleta de logros.

Y explicó: «Hay una diferencia clara en el trato a las estrellas entre la mentalidad latina y la mentalidad europea, ya que los clubes europeos siempre anteponen el interés del grupo al interés individual de los jugadores».

Hizo referencia a ejemplos anteriores, como la salida de Messi del Barcelona y el hecho de que el Real Madrid prescindiera de los servicios de Ronaldo en favor de la Juventus, cuando así lo exigía el interés del club.

Añadió que Ronaldo ha experimentado un retroceso técnico y físico en los últimos tiempos y ya no es el de antes en cuanto a su capacidad para presionar y mantener un ritmo alto.

Trabelsi consideró que el final de la trayectoria de Ronaldo con Portugal debería haber sido mejor y de una forma acorde a su valor histórico, y expresó su malestar por su marcha de la concentración sin coordinación ni la búsqueda de una solución amistosa que evitara las interpretaciones negativas.

Trabelsi concluyó sus declaraciones señalando que existe cierta tirantez en la relación de Ronaldo con algunos de sus compañeros en la selección portuguesa, a raíz de declaraciones anteriores.







