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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: una jugada bochornosa otorga la ventaja al City sobre el Leipzig

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Liga de Campeones
Alemania
Inglaterra

El equipo inglés tuvo una actuación deslucida en el primer tiempo

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El Manchester City terminó la primera mitad por delante de su anfitrión, el Leipzig (1-0), este miércoles, en el estadio Red Bull Arena, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

El gol del conjunto inglés llegó por fuego amigo, ya que lo marcó el jugador del equipo alemán, Castello Lukeba, en propia puerta por error en el minuto 37, tras un centro del jugador del City, Nico O'Reilly.

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Los visitantes no ofrecieron el rendimiento esperado en la primera mitad, ya que dominaron la posesión con un 66%, frente al 34% del Leipzig, pero solo remataron una vez a puerta, de un total de 4 disparos.

Por su parte, el Leipzig mostró una buena actuación en la primera parte del tiempo, disparó 6 balones, 2 de ellos entre los tres palos, y además igualó al City en número de toques dentro del área del rival (8 para cada uno).

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