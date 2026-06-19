En vídeo: una imagen cinematográfica de un jugador canadiense tras la grave lesión de su compañero

Esta mañana, en la segunda fase del Mundial 2026, Catar venció 6-0 a Canadá.

Canadá goleó 6-0 y lidera el grupo con 4 puntos, por diferencia de goles sobre Suiza. Catar, con 1 punto, queda último, por detrás de Bosnia (tercera).

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La segunda parte empezó mal para Catar: en el 54… —tras la expulsión de Hammam Al-Amin en el 33—, y su compañero Asim Madbou vio también la roja directa por una entrada violenta sobre Ismail Koné, quien salió en camilla entre aplausos.

La lesión de Koné parecía grave, con posible fractura, y sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza e intentaron enfrentarse a Madbo.

Sin embargo, el qatarí se mostró muy afectado por la lesión de Koné, lo que llevó a los rivales a compadecerse de él y consolarlo al marcharse expulsado.

En el 64, el recién ingresado Nathan Saliba, que había reemplazado a Koné, anotó el cuarto de Canadá con un tiro libre directo.

Tras anotar, Saliba celebró el gol levantando la camiseta de Koné, gesto solidario que conmovió a las redes.



