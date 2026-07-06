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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: una grave lesión de una nueva estrella del Mundial le lleva al hospital

Santiago Giménez
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¿Qué pasó en el partido entre México e Inglaterra?

La afición mexicana vivió una noche dura en el Estadio Azteca tras la grave lesión de Santiago Jiménez en el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026.

El delantero delMilan salió en camilla en el 98’, tras chocar con Djed Spence, y fue directo al hospital. 

Las imágenes televisivas mostraron un fuerte esguince de tobillo que conmocionó a los seguidores.

Jiménez había reemplazado a Gilberto Mora en el 61’, por lo que México terminó con diez.

Javier Aguirre, seleccionador mexicano, confirmó tras el partido que el delantero permanece hospitalizado en el sur de México y afirmó: «Tenemos que estar pendientes de Santi, porque ahora mismo está en el hospital».

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Tras el pitido final, el cuerpo técnico tuvo que ayudarlo a salir del campo mientras la afición mexicana expresaba en las redes su tristeza y preocupación por el futuro de su delantero.

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