En vídeo: Una estrella estadounidense repite la excepcional hazaña de Zidane y Ronaldinho

En la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina. El delantero Folarin Balogun marcó el primer gol local antes de ser expulsado.

Es el cuarto jugador en lograrlo en eliminatorias, tras Zidane en la final de 2006, Ronaldinho en cuartos de 2002 y Garrincha en semifinales de 1962.









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Además, Balogun, delantero del Mónaco, es el primer estadounidense expulsado en un Mundial desde Pablo Mastroeni y Eddie Pope ante Italia en 2006.

Balojón abrió el marcador para Estados Unidos en el 45’, pero fue expulsado en el 64’ por pisar el tobillo de un rival, acción que el árbitro confirmó tras revisar el vídeo.

Gracias a este triunfo, Estados Unidos avanzó a los octavos de final para medirse con Bélgica, que había superado a Senegal 3-2 en la prórroga.



