Los últimos minutos del alocado derbi del Este entre Al Qadisiyah y Al Ettifaq vivieron una extraña jugada arbitral que generó polémica y añadió aún más emoción a un partido que no necesitaba más, después de que estuviera a punto de provocar la expulsión de un jugador por error.

En el minuto 83 y con el marcador reflejando la ventaja de Al Qadisiyah por 3-2, la tensión entre los jugadores de ambos equipos se disparó y José María Sánchez, que dirigió el encuentro, entró en un estado de evidente confusión.

El árbitro español sacó la tarjeta amarilla en dirección a Radhi Mishaal Al Otaibi, antes de retractarse rápidamente en medio de las protestas de los jugadores de Al Ettifaq.

Las imágenes de la retransmisión televisiva desde el terreno de juego revelaron una curiosa conversación entre el árbitro y los jugadores, en la que el colegiado dijo: «Dice que hay un error de tarjeta... lo siento».

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Uno de los jugadores intentó aclararle el error diciéndole: «Ese jugador no soy yo... ¡es alguien que se parece a mí!», a lo que el árbitro español respondió con un gesto claro de «lo siento», en señal de que reconocía el error e intentaba corregir la situación en medio del asombro y las risas entre los jugadores.

A pesar del error: un derbi de locura

Y a pesar de este desliz arbitral, que al final no afectó al desarrollo del partido, sí acaparó los focos de un guion alocado que vivió seis goles.

Al Qadisiyah se había adelantado con dos goles obra de Julián Quiñones y Mateo Retegui, antes de que Al Ettifaq reaccionara por medio de Bersant Celina y Álvaro Medrán. Después, Al Qadisiyah volvió a adelantarse a través de Mohammed Hamad Al Qahtani en el minuto 81, antes de que Jordan Larsson arrebatara el gol del empate agónico para Al Ettifaq (85) y el partido terminara 3-3.

Una jugada que confirmó la enorme presión que vivió el equipo arbitral en un partido que registró 5 tarjetas amarillas y entradas fuertes, y que estuvo a punto de convertirse en un escándalo con la expulsión de un jugador que no había cometido la falta, de no ser por la intervención de sus compañeros y la corrección de su error por parte del árbitro en el último momento.

Con este resultado, Al Qadisiyah desaprovechó la oportunidad de encabezar la Roshn League, tras elevar su cuenta a 16 puntos en el segundo puesto, por detrás del líder Al Ittihad con 17 puntos, mientras que Al Ettifaq elevó su cuenta a 11 puntos en el séptimo puesto.