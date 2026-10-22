El Al-Hilal vivió un nuevo acontecimiento excepcional, unas 24 horas antes de disputar el esperado partido estelar frente al Al-Qadsiah, en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal visita al Al-Qadsiah mañana viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.

Y 24 horas antes del partido, el Al-Hilal anunció, a través de su página oficial, el lanzamiento de una botella de agua que lleva el nombre del club, mediante la firma de un contrato de colaboración de cinco años con una empresa de agua.

La nueva marca lleva el nombre de "Mياه Al-Hilal" ("Agua Al-Hilal") y será el agua oficial del club saudí durante los próximos cinco años.

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El "Zaeem" señaló en su comunicado que el objetivo de esta colaboración es desarrollar y lanzar el producto "Agua Al-Hilal", de forma que refleje la identidad del club y su legado deportivo, además de trabajar en el futuro mediante la ejecución de un plan de expansión para lanzar productos adicionales.

Según el comunicado, el "Agua Al-Hilal" estará disponible en cuatro tamaños diferentes: 200 ml, 300 ml, 600 ml y 1,5 litros; con un diseño inspirado en el legado del Al-Hilal y su extensa historia.

Steve Calzada, director ejecutivo del Al-Hilal, comentó este paso diciendo: "El lanzamiento del Agua Al-Hilal es un nuevo paso en el camino del desarrollo de los negocios del club y el aprovechamiento de la fuerza de su marca y de su propiedad intelectual; para construir productos y plataformas sostenibles".

Y concluyó: "Somos conscientes de la confianza y la responsabilidad que representa el nombre del Al-Hilal, por eso, con el lanzamiento de este producto, velamos por su calidad, su facilidad de acceso y su capacidad de crecimiento, de manera que apoye el papel deportivo, económico y social del club".

Tras el anuncio de esta colaboración, el club saudí publicó imágenes del desplazamiento de los jugadores del equipo a Dammam, como preparación para el enfrentamiento ante el Al-Qadsiah, llevando en sus manos la nueva botella que lleva el nombre de "Agua Al-Hilal".

Cabe recordar que el Al-Hilal ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 24 puntos, a un punto del Al-Qadsiah, líder, aunque el equipo oriental ha disputado un partido más.