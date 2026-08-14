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imago-sport-1081064779.jpgAbdullah Ahmed

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En video: un triplete de penaltis salva al Al-Hilal de su primera trampa en la Roshn League

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
K. Benzema
Rúben Neves
Malcom
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Francia
Portugal
Brasil
Italia

"El Líder" logró una difícil victoria sobre el Al-Faisaly

El Al-Hilal esquivó su primera trampa en la nueva temporada de la Roshn Saudi League (2026-2027), gracias a un triplete de penaltis.

El Al-Hilal venció al Al-Faisaly por 4-2, en el partido que enfrentó a ambos equipos este viernes en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la Roshn League.

Lo curioso es que el Al-Hilal solo marcó un único gol en juego abierto, el segundo tanto, obra del extremo brasileño Malcom, en el minuto 26 del encuentro.

Por su parte, el delantero francés Karim Benzema anotó el primer gol del "Líder" en el minuto 19 desde el punto de penalti, y el centrocampista portugués Rúben Neves marcó el tercer y el cuarto gol en los minutos 28 y 82, también desde los once metros.

Y a pesar de que terminó la primera parte con una ventaja de tres goles a cero, el Al-Hilal estuvo a punto de perder el partido, después de que el Al-Faisaly marcara dos goles consecutivos, a través de Alexander Mendy y Theo Bongonda en los minutos 59 y 64.

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De este modo, el Al-Hilal logra sus primeros 3 puntos en la nueva temporada de la Roshn League, situándose en lo más alto de la clasificación, por diferencia de goles marcados frente al Al-Qadsiah, segundo clasificado.

Por su parte, el Al-Faisaly, recién ascendido a la Roshn League, fracasó en su primera prueba en la competición, quedando en el decimoséptimo puesto sin ningún punto, por diferencia de goles marcados frente al Al-Shabab, último clasificado.

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