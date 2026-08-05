El club turco Trabzonspor ha revelado oficialmente el dorsal que lucirá la estrella egipcia Mohamed Salah durante su próxima etapa con el equipo, poniendo fin a las especulaciones sobre su nuevo número.

El Trabzonspor anunció, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que Salah llevará el dorsal número 10, el mismo que viste con la selección de Egipto, en un gesto que confirma la posición especial que tendrá el "Faraón egipcio" dentro del equipo.

El diario turco "Sabah" había revelado anteriormente que el jugador albanés Ernest Muçi, estrella del centro del campo del Trabzonspor, cedió voluntariamente el dorsal número 10 en favor del recién llegado Mohamed Salah, en un gesto de bienvenida hacia la estrella egipcia de 34 años.

El diario explicó que el club había impreso inicialmente una camiseta con el número 11 para Salah, pero el jugador solicitó en el último momento el dorsal número 10, prefiriendo mantener el número con el que se hizo célebre con la selección de Egipto.

Cabe recordar que Mohamed Salah había aparecido durante el vídeo promocional del anuncio oficial de su fichaje por el Trabzonspor con una camiseta que llevaba el número 61, el número simbólico de la ciudad turca, aunque aquella aparición fue únicamente con fines publicitarios, ya que posteriormente se confirmó que no llevaría ese número en los partidos oficiales.

Se espera que la incorporación de Salah al Trabzonspor suponga un gran refuerzo para la Liga turca, por la amplia experiencia que posee y una trayectoria repleta de logros tanto a nivel europeo como internacional.