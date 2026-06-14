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Football Fans Watch Scotland V Haiti In The 2026 FIFA World CupGetty Images News

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En vídeo: un policía sorprende a los aficionados del Mundial con un gesto increíble

Haití vs Escocia
Haití
Escocia
World Cup
Escocia
EE. UU.

El sargento de policía de Boston Connor Hardy se ha convertido en una de las figuras destacadas del Mundial 2026 tras su emotivo gesto con la afición escocesa.

Escocia debutó en el Grupo C con una victoria 1-0 sobre Haití, sector que comparten con Marruecos y Brasil.

Según el Boston Herald, Hardy aprovechó para mostrar sus habilidades con el balón entre aficionados de ambos países.

Hardy explicó: «Vi a un grupo de aficionados estadounidenses y escoceses dando patadas al balón, así que me acerqué. Creo que pensaron que se lo iba a quitar».

«Al final me quedé con el balón, jugamos un rato y todos lo pasaron bien».

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Escocia crest
Escocia
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Marruecos
MAR
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Brazil
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Haití
HAI

Al preguntarle por su viralización, respondió entre risas: «Me preocupa, pero es genial y divertido, y muestra la buena imagen de Boston, donde todos convivimos y la policía interactúa con la gente».

La Policía de Boston compartió el vídeo en X, donde se ve a Hardy mostrando sus habilidades con el balón entre aplausos y, al final, celebrando con un baile.

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