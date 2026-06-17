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Ronaldo-MessiGetty/GOAL

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En vídeo: un periodista saudí afirma que «Messi ha puesto punto y final al fútbol... y Ronaldo está en la gloria»

C. Ronaldo
L. Messi
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Argelia

Una clara diferencia entre dos leyendas del fútbol en la primera jornada del Mundial

Un medio saudí ridiculizó a Cristiano Ronaldo tras su flojo partido contra la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, mientras Lionel Messi lideraba a Argentina con tres goles ante Argelia.

Ese mismo día, Messi llevó a Argentina a un 3-0 sobre Argelia con un hat-trick, mientras Ronaldo no marcó y Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial.

El periodista saudí Khalid Al-Shneif comentó en el programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya»: «Por desgracia, ninguna selección árabe ha ganado; no hay victorias árabes en la primera jornada».

Y añadió: «Además, ha habido un éxito extraordinario de Messi, Mbappé y Haaland, mientras que Ronaldo se ha quedado dormido en los laureles».

Y concluyó: «Hay libros y tomos sobre fútbol, pero Messi lo ha cerrado todo».

Y concluyó: «Messi tiene 39 años y, aun así, marca un hat-trick en su primer partido y se convierte en el máximo goleador del mundo; ha puesto el punto y final al fútbol».

Messi ya era el máximo goleador histórico del Mundial, con 16 tantos, los mismos que el alemán Miroslav Klose, el doble de los 8 que lleva Ronaldo.

Cabe recordar que la estrella argentina llevó a su selección a conquistar el Mundial por tercera vez, y la primera tras 36 años de ausencia, en el Mundial de 2022, mientras que «El Don» sigue buscando el primer título mundialista de la historia de su país.

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