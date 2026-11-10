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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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En vídeo: un periodista lo destapa: Donis se marchará de la selección de Arabia Saudí con un 99% de probabilidad

G. Donis
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Un golpe para el entrenador griego

Un periodista saudí ha lanzado una bomba sobre el futuro del griego Giorgos Donis, seleccionador de Arabia Saudita, tras asegurar que abandonará el cargo con una probabilidad del 99%.

Informes de prensa habían revelado en momentos anteriores el deseo de la Federación Saudí de Fútbol de destituir a Donis de su puesto y contratar al español Roberto Martínez para sucederlo en la Copa Asiática 2027.

Aquellos informes provocaron un gran malestar en la calle saudí, especialmente ante la escasez de tiempo antes de la Copa Asiática, lo que llevó a la Federación Saudí a emitir un comunicado en el que afirmó que el técnico griego continúa en su cargo.

Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año reavivó la polémica sobre la posibilidad de destituir a Donis, dado que ahora hay tiempo de sobra antes del torneo.

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El periodista saudí Bader Al Saqri desmintió esas noticias, en declaraciones al programa "Nadeena" en el canal "MBC 1", basándose en su contacto con la Federación Saudí de Fútbol, donde aseguró que será el seleccionador del combinado en la Copa Asiática.

No obstante, el comunicador saudí Abdulrahman Al Hamidi, presentador del programa, lanzó una gran sorpresa al responderle diciendo: "Y yo te digo que, con una probabilidad del 99%, Donis se marchará".

Donis asumió el mando de la selección saudí el pasado mes de abril, en sustitución del técnico francés Hervé Renard, apenas dos meses antes del inicio del Mundial 2026, del que se despidió en la primera fase.

A pesar de ello, el técnico griego logró conducir a Arabia Saudita a conquistar su primer título en 23 años, cuando ganó con la selección la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, el "Gulf 27", el pasado mes de octubre.

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