En vídeo: un periodista egipcio se burla de Mohamed Hani... Mira la reacción de Rabia

Tras el partido del Mundial 2026 entre Egipto y Australia en Dallas, ocurrió un hecho curioso en la zona de prensa.

Egipto avanzó a octavos tras ganar 4-2 a Australia, después de igualar 1-1 en el partido de la ronda de 32 disputado ayer sábado por la tarde.

Mohamed Hani marcó un autogol tras un centro, el segundo que anota el lateral del Al Ahly en el torneo, tras haber hecho lo mismo en el partido inaugural contra Bélgica.

Hani se convirtió en el segundo jugador en la historia del Mundial en marcar dos autogoles en una misma edición, tras el búlgaro Ivan Vutsov en 1966.

Un periodista egipcio en la zona de prensa preguntó con ironía al defensa Rami Rabia: «¿Vas a vigilar a Mohamed Hani en el próximo partido?», aludiendo a que el lateral del Al-Ahly se había vuelto un riesgo para su propia defensa.

La ironía no gustó a Rabia, que cambió de expresión, miró sorprendido y se giró hacia otro periodista.

El próximo martes por la tarde Egipto se medirá a Argentina en los octavos de final.