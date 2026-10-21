En vídeo: un mensaje del pasado golpea a Harry Kane antes del duelo ante el Arsenal

En un raro momento de emoción humana, lejos del bullicio de los goles y los récords, la estrella inglesa Harry Kane vivió una conmovedora sorpresa sentimental horas antes del decisivo duelo que enfrenta al Bayern Múnich y al Arsenal en la Liga de Campeones de Europa.

El delantero, de 33 años, que durante mucho tiempo ha sido una pesadilla para la defensa del Arsenal y máximo favorito para ganar el prestigioso Balón de Oro la próxima semana, no pudo contenerse tras recibir un mensaje que no esperaba.

La cadena "TNT Sports" preparó una sorpresa especial para Kane, quien la semana pasada aceptó un nuevo y enorme contrato con el Bayern Múnich, poniéndose en contacto con su antiguo profesor de la escuela de Chingford para que le enviara un mensaje de voz de ánimo tras su impresionante arranque de temporada.

Con una voz llena de orgullo, el señor Lydon dijo en su mensaje, que fue emitido en directo: "Hola Harry, soy el señor Lydon. En primer lugar, en nombre de todos los miembros de la escuela de Chingford, me gustaría expresar nuestro gran orgullo por ti".

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Y añadió: "Tu registro en la Premier League con el Tottenham, en la Bundesliga con el Bayern Múnich y, por supuesto, con Inglaterra, tanto en goles como en participaciones, es un logro realmente extraordinario".

Continuó: "Pero va más allá de eso. Has representado a nuestro país con un liderazgo excepcional y, como capitán nuestro, has sido verdaderamente un modelo inspirador para miles de jóvenes jugadores que aspiran a seguir tus pasos. Te deseo mucha suerte en el Balón de Oro. Y recuerda, como dice la canción, siempre serás uno de los nuestros".

Estas palabras bastaron para transportar al goleador histórico de los Tres Leones muchos años atrás.

Tras recuperar sus recuerdos, Kane dijo emocionado: "Muchas gracias. Tengo recuerdos maravillosos de jugar al fútbol en la escuela, cuando era solo un niño de mente libre, deseoso de marcar goles y jugar. Ni siquiera creo que pensara en ser futbolista profesional cuando tenía once o doce años, era solo un sueño".

Y añadió: "Está claro que, con la edad, el asunto se vuelve más realista y empiezas a comprender los sacrificios que conlleva. Estaba dispuesto a hacer muchas cosas que otros no hacían, y esa es gran parte de la razón por la que estoy aquí ahora".

Kane, que ha marcado nueve veces con el Bayern esta temporada, afronta el partido ante el Arsenal buscando aumentar su botín goleador, que ha alcanzado los 15 goles en 22 partidos contra el conjunto londinense.

Kane no fue el primer goleador prolífico en reencontrarse con uno de sus antiguos profesores tras llegar a lo más alto. En un famoso encuentro que se difundió ampliamente, la leyenda del Arsenal Ian Wright se reunió con su maestro Sydney Pigden y le dijo con asombro: "No me lo puedo creer. Alguien decía que habías muerto".



