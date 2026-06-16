En vídeo: Un jugador senegalés ingresa en una lista histórica liderada por Pelé

Ibrahima Mbaye, de Senegal, marcó ante Francia en el Mundial 2026.

Su tanto fue el único de Senegal en la derrota 1-3 ante Francia, este martes en el estadio MetLife, en la primera jornada del Grupo 9.

El tanto del jugador del París Saint-Germain llegó en el 95', con un disparo certero.

Según «Stats Foot», es el cuarto goleador más joven del Mundial: 18 años y 142 días.

Solo le superan Pelé (17 años y 239 días), Manuel Rosas (18 años y 93 días) y Javi (18 años y 110 días).

Además, es el africano más joven en anotar en un Mundial.