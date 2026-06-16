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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Un jugador senegalés ingresa en una lista histórica liderada por Pelé

Francia vs Senegal
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I. Mbaye
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EE. UU.

Mbaye salva el honor de Aswad al-Tiranga frente a Francia

Ibrahima Mbaye, de Senegal, marcó ante Francia en el Mundial 2026.

Su tanto fue el único de Senegal en la derrota 1-3 ante Francia, este martes en el estadio MetLife, en la primera jornada del Grupo 9.

El tanto del jugador del París Saint-Germain llegó en el 95', con un disparo certero.

Según «Stats Foot», es el cuarto goleador más joven del Mundial: 18 años y 142 días.

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Solo le superan Pelé (17 años y 239 días), Manuel Rosas (18 años y 93 días) y Javi (18 años y 110 días).

Además, es el africano más joven en anotar en un Mundial.

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