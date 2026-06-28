En vídeo: ¡Un golazo! Lo Celso imita a Messi ante Jordania

Giovanni Lo Celso brilló en el partido de la tercera jornada del Mundial 2026 contra Jordania.

El árbitro concedió un tiro libre directo tras una dura entrada de Muhannad Abu Taha sobre Lo Celso al borde del área.

Lo Celso ejecutó el tiro libre de forma magistral en el minuto 19, enviando el balón al fondo de la red, con Lionel Messi descansando en el banquillo.

Argentina ya estaba clasificada como primera de grupo, mientras que Jordania quedó eliminada.

Según la red «Stats Foot», Lo Celso es el primer argentino que marca de tiro libre en un Mundial desde que Messi lo hiciera contra Nigeria el 25 de junio de 2014.







