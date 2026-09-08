Un experto en arbitraje reveló que el Al-Ahli fue perjudicado en el partido ante el Al-Qadisiyah en la Liga Roshn saudí, debido a una decisión arbitral errónea.

El Al-Ahli visitó al Al-Qadisiyah, este martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Liga Roshn saudí.

En el minuto 17 del encuentro, los jugadores del Al-Ahli reclamaron un penalti, alegando que el extremo brasileño Wenderson Galeno había sido derribado por Jihad Zikri, defensa del Al-Qadisiyah, dentro del área, algo que el árbitro del partido rechazó.

Sin embargo, Saad Al-Kathiri, analista arbitral del diario saudí «Al-Jazirah», afirmó que el Al-Ahli fue perjudicado en esa jugada y que merecía obtener un penalti.

Al-Kathiri señaló al respecto: «Un penalti para el delantero del Al-Ahli en el minuto 18 no fue señalado por el árbitro, y el árbitro de vídeo debería haber intervenido».

Sobre el motivo de ese penalti, explicó: «El defensa del Al-Qadisiyah derribó al delantero dentro del área y no logró jugar el balón».

Cabe recordar que el Al-Ahli iba perdiendo por un gol a cero en el momento de esa jugada, antes de que la primera mitad terminara con una desventaja de tres goles a cero.

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