¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: un experto arbitral lo destapa: el Al-Ahli fue víctima de una injusticia en el partido ante el Al-Qadisiyah

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
W. Galeno
J. Thakri
Arabia Saudita
Brasil

El "Raqui" terminó la primera mitad perdiendo por un contundente 3-0.

Un experto en arbitraje reveló que el Al-Ahli fue perjudicado en el partido ante el Al-Qadisiyah en la Liga Roshn saudí, debido a una decisión arbitral errónea.

El Al-Ahli visitó al Al-Qadisiyah, este martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Liga Roshn saudí.

En el minuto 17 del encuentro, los jugadores del Al-Ahli reclamaron un penalti, alegando que el extremo brasileño Wenderson Galeno había sido derribado por Jihad Zikri, defensa del Al-Qadisiyah, dentro del área, algo que el árbitro del partido rechazó.

Sin embargo, Saad Al-Kathiri, analista arbitral del diario saudí «Al-Jazirah», afirmó que el Al-Ahli fue perjudicado en esa jugada y que merecía obtener un penalti.

1ª División
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ittifaq crest
Al Ittifaq
ALI
1ª División
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Al-Kathiri señaló al respecto: «Un penalti para el delantero del Al-Ahli en el minuto 18 no fue señalado por el árbitro, y el árbitro de vídeo debería haber intervenido».

Sobre el motivo de ese penalti, explicó: «El defensa del Al-Qadisiyah derribó al delantero dentro del área y no logró jugar el balón».

Cabe recordar que el Al-Ahli iba perdiendo por un gol a cero en el momento de esa jugada, antes de que la primera mitad terminara con una desventaja de tres goles a cero.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google