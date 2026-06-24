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En vídeo: un exjugador saudí afirma que Marruecos puede ganar el Mundial

Marruecos vs Haití
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¿Se producirá el milagro?

Un exjugador saudí elogió a la selección de Marruecos y cree que puede llegar a la final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras empatar 1-1 con Brasil y vencer 1-0 a Escocia, Marruecos ocupa el segundo puesto del Grupo C, solo por detrás de la “samba” por diferencia de goles.

Ahmed Al-Harbi, exjugador del Al-Hilal, afirmó en el programa «Nadina» de MBC 1: «El partido contra Haití es clave para que Marruecos llegue a siete puntos y encabece el grupo».

Los “Leones del Atlas” jugarán contra Haití en la madrugada del jueves, misma hora en que Brasil enfrentará a Escocia.

Al-Harbi añadió: «Todos esperan que Marruecos repita o supere su actuación en Catar 2022, así que debe ganar a Haití para mantener la moral alta».

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Y añadió: «Creo que el seleccionador, Mohamed Wahbi, piensa en dos cosas: dar descanso a los titulares y dar minutos a los jóvenes desde el inicio. Es un buen momento para mostrar que Marruecos puede llegar lejos».

Y concluyó: «Marruecos puede llegar a la final e incluso ganar el Mundial; parece difícil, pero esa ilusión nos mantiene».

En 2022, Marruecos alcanzó las semifinales del Mundial de Catar antes de perder con Francia y Croacia, terminando cuarto.

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