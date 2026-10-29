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Al Riyadh v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: un error catastrófico del portero del Al-Riyadh regala un valioso obsequio al Al-Qadisiyah

Al Quadisiya
Al Riyadh vs Al Quadisiya
Al Riyadh
1ª División
A. Al Salem
M. Borjan
Arabia Saudita
Canadá

Un error ingenuo

El partido entre Al Qadisiyah y Al Riyadh, correspondiente a la jornada 12 de la Roshn Saudi League, dejó una jugada catastrófica que costó a los locales un segundo gol, tras un error garrafal e imperdonable en el engranaje defensivo.

La jugada llegó en el minuto 36, con el marcador reflejando la ventaja de Al Qadisiyah por un gol a cero, cuando un defensa del Al Riyadh intentó devolver el balón hacia atrás en dirección a su portero, Milan Borjan, en un pase que resultó muy difícil y demasiado corto.

Y ahí apareció la velocidad y la inteligencia del delantero colombiano del Al Qadisiyah, Julián Quiñones, que leyó la jugada a la perfección, se lanzó sobre el balón antes de que llegara al portero Borjan y se lo arrebató con maestría dentro del área.

Quiñones no fue egoísta, sino que prefirió premiar a su compañero, el destacado Abdullah Al Salem, que estaba en mejor posición, para cederle el balón en bandeja de oro frente a la portería vacía.

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Al Salem, que atraviesa un gran momento de inspiración —y que había marcado dos goles en sus últimos partidos—, no rechazó el regalo y colocó el balón con total tranquilidad en la red, anotando el segundo gol del Al Qadisiyah y celebrando a su manera con el gesto de la "calma".

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