El Stuttgart logró una importante victoria a domicilio ante el Bayer Leverkusen por 4-2 la noche del sábado, en la octava jornada de la Bundesliga.

El partido tuvo un destacado sello marroquí por parte de Bilal El Khannous, estrella del Stuttgart, que anotó el tercer gol de los visitantes.

El Stuttgart elevó su cuenta a 9 puntos en el décimo puesto, mientras que el Leverkusen se quedó congelado en 13 puntos en la sexta posición.

La página de la Bundesliga repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Stuttgart comenzó el partido de la mejor manera posible. En el minuto 14, un rápido intercambio de balón entre Bilal El Khannous y Deniz Undav obligó al portero Mark Flekken a atajar un disparo, antes de que Demirović rematara el rechace y la mandara al fondo de la red.

Ocho minutos después, el Stuttgart amplió su ventaja, luego de que Vušković ejecutara un córner que Jeff Chabot prolongó de cabeza hacia el interior del área, antes de que Grisha Prömel la tocara de nuevo para que llegara a Jamie Leweling, quien la alojó en la red desde corta distancia.

El Bayer Leverkusen respondió por medio de Patrik Schick, que remató un córner ejecutado por Álex García y alojó el balón de cabeza con potencia en la red en el minuto 28, recortando la distancia a 1-2.

Después de eso, Ibrahim Maza disparó un balón desde un córner que se estrelló en el travesaño, y justo antes del final de la primera parte, Leweling respondió golpeando también el travesaño desde el otro lado, de modo que el primer tiempo terminó con ventaja del Stuttgart por 2-1.

El Stuttgart comenzó la segunda parte de la misma manera en que había terminado la primera. Tras lograr alejar la presión del Leverkusen, Vušković envió un pase a Bilal El Khannous por la banda izquierda, para que el jugador marroquí arrancara hacia los límites del área, antes de disparar un balón preciso desde una distancia cercana a las 20 yardas, que se alojó junto al poste lejano, marcando el tercer gol en el minuto 51.

Luego el equipo visitante volvió a golpear en el minuto 65, después de que Undav enviara un pase perfecto a través del área, que llegó a Demirović en el poste lejano, para que el jugador bosnio lanzara un potente disparo desde siete yardas, marcando su segundo tanto personal y el cuarto de su equipo.

El Leverkusen consiguió recortar la distancia con un gol en el minuto 79, cuando Miguel Gutiérrez envió un centro a Ibrahim Maza, que la desvió de cabeza a la red junto al poste lejano, de modo que el partido terminó con victoria de los visitantes por 4-2.