La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Kuwait (1-0) este miércoles por la noche, en el estadio Al Inma de la ciudad de Yeda, en el marco de la primera jornada del Grupo A de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

El partido supuso el estreno de ambas selecciones en el torneo, tras el primer encuentro que enfrentó a Irak y Omán, y que terminó con empate (1-1) más temprano en el día.

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La selección saudí comenzó el partido con superioridad ofensiva, y Abdullah Al Hamdan desperdició una ocasión temprana en el minuto 3, antes de que el portero kuwaití, Saud Al Hawshan, atajara un peligroso intento de Hassan Kadesh en el minuto 11, mientras que Kuwait respondió a través de Eid Al Rashidi en el minuto 16.

Gol anulado

La primera parte fue testigo de la anulación de un gol de la selección saudí, tras una internada del centrocampista Mohammed Kanno por la banda derecha, antes de que el balón llegara a su compañero Mohammed Abu Al Shamat, quien remató con fuerza a la portería kuwaití. Sin embargo, un pisotón de Kanno sobre el pie del jugador de Kuwait, Muaz Al Dhafiri, provocó la anulación del gol en el minuto 37.

En la segunda parte, Arabia Saudí mantuvo su presión sobre las defensas de Kuwait, pero fracasó en traducir su dominio en goles, hasta que el balón llegó a Humam Al Hamami por la banda izquierda, quien envió un centro que el defensa kuwaití, Youssef Al Haqan, intentó despejar de cabeza, pero en su lugar la desvió hacia la portería de su propio equipo, en el minuto 73.

Varios minutos después, el portero de Arabia Saudí, Nawaf Al Aqidi, sufrió una fuerte lesión que provocó su salida del terreno de juego y la entrada de su compañero Mohammed Al Owais, en el minuto 83.

Arabia Saudí mantuvo su vocación ofensiva en los últimos minutos del partido, pero no hubo novedades, ante la entrega del portero kuwaití frente a los ataques, y el enfrentamiento terminó con victoria de Arabia Saudí (1-0).

La competición "Golfo 27" se disputa en la ciudad de Yeda, durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre en curso y el 6 de octubre próximo, con la participación de 8 selecciones repartidas en dos grupos.

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