En vídeo: un aumento del 6000 %. El vencedor de los españoles arrasa en Instagram en 90 minutos

Al portero Josimar Díaz, conocido como «Fozinha», le bastó un partido en el Mundial para saltar de unos pocos miles de seguidores a la fama global tras el histórico 0-0 contra España.

En Instagram el crecimiento fue explosivo: de 45 000 seguidores antes del partido pasó a 2 millones a las 15:45, hora de la costa este de Estados Unidos, menos de dos horas después del pitido final. la cifra superó los dos millones y luego los 2,7 millones, un aumento de más del 6000 % en pocas horas.

«USA Today» y otros medios estadounidenses registraron el salto de 43 000 a más de dos millones, o de 46 000 a 2,4 millones en un día.

La clave no fue una campaña de marketing, sino 90 minutos de resistencia ante el favorito al título: España, campeona de Europa, realizó 27 disparos, siete entre los tres palos, y su promedio de goles esperados fue de 2,10 según ESPN, pero se topó con un portero que lleva dos décadas dominando los campos africanos y las ligas menores europeas.

Foziniya detuvo siete balones decisivos, entre ellos una estirada a un disparo lejano y el despeje de un cabezazo de Aymeric Laporte sobre la línea, para mantener su portería a cero y dar a su país el primer punto en la historia de sus participaciones en el Mundial.

La FIFA lo nombró mejor jugador del partido, convirtiéndolo en el portero más veterano en dejar su arco a cero en un Mundial y en el segundo jugador de mayor edad en debutar en el torneo.

El técnico Bobista lo llamó «símbolo de la resistencia», y el portero, con lágrimas y sudor, recordó a su familia, que no pudo viajar por problemas de visado.

Curiosamente, el propio portero no era consciente de lo ocurrido fuera del campo. Tras el partido le informaron de que sus seguidores habían pasado de menos de 50 000 a millones, y su respuesta, que se viralizó, fue una sola palabra: «Increíble».