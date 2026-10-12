El pitido final del derbi de la costa sur, con victoria del Southampton por un gol a cero, no fue el fin de los acontecimientos, sino la chispa de un gran estallido de violencia fuera de los muros del St Mary's Stadium. Caos absoluto, vallas destrozadas, enfrentamientos violentos y una amplia intervención de la policía antidisturbios y de la unidad montada, en una escena que recordó a los días más oscuros del hooliganismo en los estadios ingleses.

Los disturbios estallaron tras el final del partido que enfrentó a los rivales históricos Southampton y Portsmouth, y que terminó 1-0 a favor de los locales, cuando grupos de aficionados de ambos equipos intentaron enfrentarse directamente después de un intercambio de insultos y cánticos hostiles.

La policía de Hampshire confirmó, según "The Sun", que los aficionados destrozaron y retiraron las vallas de separación en un intento de llegar unos hasta otros, antes de que las fuerzas policiales y los organizadores lograran evitar el enfrentamiento directo y controlar la situación.

Los hechos obligaron a desplegar un amplio operativo de seguridad, en el que participaron unidades antidisturbios y agentes de policía a caballo para dispersar a las multitudes enfurecidas que se habían congregado en las afueras del estadio.

Un agente herido y cuatro detenidos

El caos dejó a un agente de policía con heridas leves, por las que recibió la atención necesaria, mientras que la policía detuvo a cuatro personas.

La policía señaló en su comunicado que las detenciones se distribuyeron de la siguiente manera:

Antes del partido: detención de dos jóvenes, uno de 20 años de Southampton y otro de 18 de Ringwood, por la sospecha de portar bengalas prohibidas.

Después del partido: detención de un hombre de 38 años de Southampton, por la sospecha de haber obstruido el tráfico en la autopista durante la salida de los autobuses de los aficionados del Portsmouth.

Fuera del entorno del partido: detención de un cuarto hombre durante una patrulla policial en el parque de Hoglands, tras sospecharse que portaba bebidas robadas, además del arresto de un hombre de 50 años al que se le encontró una herramienta de hierro, detenido por la sospecha de robo en un comercio y de posesión de un arma ofensiva en un lugar público.





Aclaración de la policía

Por su parte, el comisario adjunto y responsable de las operaciones de seguridad, Simon Dodds, intentó restar gravedad a los hechos y describió el operativo como "muy exitoso" a pesar de algunos problemas.

Dodds afirmó: "Hemos visto llegar al partido a cerca de 30.000 aficionados y regresar de él con seguridad. Lamentablemente, una minoría de aficionados intentó aprovechar la ocasión para provocar el caos, pero nuestros equipos sobre el terreno, con el apoyo de los responsables del club, supieron actuar con firmeza y controlar la situación".

Y añadió: "Quiero agradecer la profesionalidad de nuestros agentes y de nuestro personal, que trabajaron codo con codo con ambos clubes para garantizar que este fuera otro partido seguro para todos. Por desgracia, las acciones de ese pequeño grupo provocaron el retraso en la salida de los autobuses del equipo visitante, pero me alegra que no se hayan producido heridos graves".

Investigación ampliada con drones

Un portavoz de la policía de Hampshire confirmó que las investigaciones siguen en curso y que los investigadores revisarán todas las grabaciones para identificar a todos los implicados.

El portavoz declaró: "Los investigadores revisarán ahora todas las imágenes disponibles, incluidas las de las cámaras corporales de los agentes de policía, los vídeos grabados por los equipos de recogida de pruebas, las cámaras de videovigilancia y los drones".

Asimismo, señaló que las tensiones también habían alcanzado su punto máximo dentro del estadio en el minuto 53 de un partido calificado como "caótico", antes de que el caos se trasladara del césped al exterior tras el pitido final.







