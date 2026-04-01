En vídeo... Un aficionado irrumpe en la rueda de prensa del seleccionador argentino y le sorprende con un mensaje de advertencia

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, se vio sorprendido cuando un aficionado irrumpió en la sala de la rueda de prensa celebrada tras la victoria del «Tango» en el partido amistoso contra Zambia, como preparación para el Mundial de 2026.

La selección argentina se impuso por 5-0 a su rival, Zambia, en un partido disputado en la capital argentina, Buenos Aires, en la madrugada de este miércoles, pocos días después de otra victoria sobre Mauritania.

El partido contra Zambia es, en gran medida, el último de Messi en suelo argentino, antes de su participación en el Mundial y su retirada de la selección, según se ha informado en numerosos reportajes periodísticos, además de las insinuaciones del propio Leo en más de una entrevista anterior.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, y sin previo aviso, un aficionado subió al estrado y se acercó al micrófono, lo que sorprendió al entrenador y a los periodistas.

Scaloni interrumpió su discurso mientras el intruso intentaba hablar por el micrófono, antes de que los agentes de seguridad intervinieran rápidamente y lo sacaran de la sala.

El aficionado dirigió un mensaje a Scaloni, en el que dijo: «Quiero que estén preparados, porque Francia es un equipo realmente fuerte, mejor que Brasil y España, con todo respeto».

Y añadió: «Kylian Mbappé es el mejor futbolista del mundo, junto con Messi y Debo Martínez».

Tras el incidente, Scaloni comentó lo sucedido y reconoció que, al principio, pensó que podría tratarse de algo preparado de antemano. Dijo: «Pensé que era algo preparado».

Argentina participará en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Grupo J junto a las selecciones de Argelia, Jordania y Austria.