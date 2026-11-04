El turco Merih Demiral, defensa del Al-Ahli saudí, expresó su felicidad por jugar junto al brasileño Roger Ibáñez en el eje de la defensa durante los últimos años, asegurando que lo entiende más que a su esposa.

Demiral dijo, en declaraciones al pódcast "The Mo Show": "Soy muy afortunado (de jugar junto a Ibáñez), y estoy seguro de que él siente lo mismo, porque este es nuestro cuarto año juntos, y espero que juguemos juntos durante muchos años".

Y añadió: "Entre nosotros hay algo especial, y hablamos de ello la semana pasada de manera espontánea cuando estábamos en el entrenamiento, pues él quería hacer algo concreto y notó que yo sabía lo que iba a hacer".

Y agregó: "Me dijo: 'Tú sabes lo que voy a hacer de antemano', y le respondí: 'Por supuesto, te conozco más que a mi esposa, porque te veo más de lo que veo a mis hijos, y sé todo lo que vas a hacer incluso fuera del campo'".

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Demiral juega junto a Ibáñez desde que ambos se incorporaron a las filas del Al-Ahli en el verano de 2023, formando desde entonces un muro infranqueable que contribuyó a que el equipo se coronara dos veces con el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia y una vez con la Supercopa saudí.

Por otra parte, el defensa turco habló sobre lo que distingue al Al-Ahli desde su llegada hace cerca de 3 años, cuando dijo: "Considero que lo que distingue a nuestro equipo y a nuestro club de los demás es que somos una sola familia".

Y concluyó: "Somos una sola entidad, la afición, el club y los jugadores juntos; ese es nuestro secreto, y creo que eso no lo tiene nadie más, y lo mantendremos, y mientras estemos aquí mantendremos ese espíritu, así que no hay por qué preocuparse por eso".