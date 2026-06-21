Túnez quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 4-0 ante Japón en el partido 1000 de la historia de la competición.

Túnez, obligado a ganar tras el 5-1 contra Suecia, encajó un gol de Daichi Kamada en el minuto 4.

Los tunecinos protestaron al considerar que Kamada había empujado a un rival antes de rematar, pero el árbitro validó el tanto.



Los asiáticos siguieron dominando y Ayase Ueda dobló la ventaja en el 31 con un disparo desde fuera del área que batió a Aymen Dahmane.



En la segunda parte, Junya Ito marcó el tercero (min. 69) tras un pase de Ueda.

Oeda

cerró la cuenta en el 83 con un cabezazo perfecto, firmando así su doblete.



Túnez no creó peligro, mientras Japón impuso su dominio gracias a su superioridad técnica y confianza.

Es la segunda derrota consecutiva de Túnez, que había perdido 5-1 ante Suecia, y queda eliminado antes de la última jornada.

El encuentro marcó un debut decepcionante para el seleccionador francés Hervé Renard, quien reemplazó hace días a Sabri Lamouchi para intentar enderezar el rumbo tunecino.

Con cuatro puntos, Japón se acercó a la siguiente ronda en el partido 1000 de la historia de las Copas del Mundo.