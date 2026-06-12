En vídeo: Trump sorprende a Pochettino y enciende el entusiasmo de la selección estadounidense

El entrenador argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, habló por teléfono con el presidente Donald Trump sobre la preparación del equipo para la Copa del Mundo de 2026, que el país organizará junto a Canadá y México.

La cuenta de la selección publicó en X un video con fragmentos de la charla,en la que también participaron los jugadores.

Durante la llamada, Trump le dijo: «Te he llamado para decirte que eres un hombre fantástico y un entrenador excepcional. Conozco tu trayectoria y tus logros, y también sé de la calidad de tus jugadores. Creo que tenéis una oportunidad real de llegar lejos en el torneo, y solo quería desearos mucha suerte».

Trump añadió: «Sé lo buenos que son, tienen muchas posibilidades de ganar el título... ¡Solo quería desearles mucha suerte!».

La llamada se realizó pocas horas antes del debut de Estados Unidos ante Paraguay en Los Ángeles, partido que Trump no asistirá.

Aunque no suele seguir el fútbol, prometió seguir el torneo y apoyar al equipo.

La afición espera que el equipo local alcance las rondas finales del torneo que organiza.