En vídeo: Tras la peor lesión del Mundial, Catar se mide a la arrolladora Canadá con nueve jugadoras

En la segunda jornada del Mundial 2026, Catar perdió a dos jugadores por expulsión en su partido contra Canadá, disputado esta madrugada (hora de Greenwich).

Hamam Al-Amin vio la roja directa en el 33 por frenar a Saïl Larín, que se plantaba solo ante el portero Mahmoud Abu Nada.

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El árbitro señaló primero penalti, pero tras revisar el VAR concedió un tiro libre directo al borde del área y mostró la roja.

Según «stats foot», Hammam Al-Amin es el jugador que más rápido ha visto la roja en un Mundial desde Carlos Sánchez, expulsado a los 4 minutos en Rusia 2018.









En el 54’, Asim Madbou vio otra roja directa por una entrada dura a Ismail Koné, que salió en camilla.

La lesión de Koné parecía grave: su pierna se fracturó, y sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza e intentaron enfrentarse a Madbo.

El qatarí, visiblemente afectado por la lesión de Koné, recibió el consuelo de los canadienses al marcharse.