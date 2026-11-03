En vídeo: tras el shock del derbi, el Inter inflige al Feyenoord una derrota sin precedentes

El Inter de Milán recuperó su buen estado de forma y venció a domicilio al Feyenoord neerlandés por 3-0 en el estadio "De Kuip", este martes por la noche, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

La victoria llegó días después de la derrota del Inter de Milán ante su vecino y rival, el AC Milan, por 1-3 en la cumbre de la Serie A italiana.

El Inter de Milán infligió al Feyenoord su primera derrota en su estadio ante un club italiano en la fase de liga (o la fase de grupos en el formato antiguo), ya que el equipo neerlandés había logrado 4 victorias y 2 empates en los seis partidos que disputó frente a rivales italianos antes del encuentro de hoy, según las estadísticas del sitio oficial de la Liga de Campeones.

El Inter de Milán consiguió su segunda victoria en la Liga de Campeones esta temporada, alcanzando los seis puntos en el puesto 14 de la clasificación, mientras que el Feyenoord se quedó estancado en 3 puntos en el puesto 30.

El Inter de Milán terminó la primera parte con una ventaja de dos goles a cero, firmados por Yann Bisseck con un potente disparo en el minuto 8 y por Francesco Pio Esposito de cabeza en el minuto 34.

En la segunda parte, continuó el dominio del equipo italiano, y tras apenas 9 minutos Piotr Zielinski añadió un tercer gol con un disparo fulminante que sentenció el partido definitivamente.