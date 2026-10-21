El Real Madrid elevó el techo de las expectativas de su afición antes del Clásico con una nueva victoria convincente, prolongando así sus notables actuaciones recientes, como diciendo: "Tráigannos ya al Barcelona".

El conjunto blanco logró un cómodo triunfo ante su invitado, el Leipzig, por cuatro goles a uno, en un partido disputado en el estadio "Santiago Bernabéu" la tarde de este miércoles, dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, y que a su vez es el último encuentro antes del duelo del Clásico contra el Barça, el próximo domingo en LaLiga.

De esta manera, el equipo del entrenador José Mourinho puede afrontar el duelo del Clásico con los nervios tranquilos y la moral alta tras unas destacadas actuaciones en los partidos ante Roma, Sevilla y Leipzig, respectivamente, superando incluso anímicamente a su rival, que llega de una primera derrota esta temporada por cuatro goles a dos a manos del Paris Saint-Germain.

Y aunque el Barcelona era anteriormente el favorito para decantar el Clásico a la vista de su racha de victorias y su destacado rendimiento en LaLiga y la Champions League, la balanza parece ahora casi igualada tras el despertar del conjunto blanco.

El Leipzig había mostrado indicios de peligro sobre la portería del Real Madrid en la primera parte, pero Thibaut Courtois brilló, mientras los jugadores del equipo local desplegaron su magia, especialmente en la segunda mitad.

El Real Madrid logró el pleno en la Champions League, después de haber vencido al Inter de Milán y a la Roma en las dos primeras jornadas, alcanzando así el cuarto puesto en la clasificación general con 9 puntos, mientras que el conjunto alemán se quedó estancado en 3 puntos en la posición 27.





Courtois brilla y Silva adelanta

El Real Madrid dominó el desarrollo de la primera parte y se marchó por delante con un gol, pero también sufrió peligrosos ataques por parte del Leipzig que estuvieron a punto de costarle caro, de no ser por el brillo de su portero Thibaut Courtois en más de una ocasión.

Arda Güler supuso una molestia en la banda derecha, pues arrancó en más de una ocasión y jugó centros, el más peligroso de ellos en el minuto 15, pero Kylian Mbappé no pudo transformarlo en gol.

Courtois defendió su portería en dos acciones destacadas en la primera parte, la primera en el minuto 28, cuando atajó un remate directo desde dentro del área, y la segunda en el minuto 41, al rechazar un mano a mano.

Por su parte, Jude Bellingham amenazó la portería alemana en el minuto 39 con un disparo de misil desde fuera del área que salió por encima del larguero.

Y dos minutos antes del final de la primera parte, Bernardo Silva marcó el primer gol del equipo español a la salida de un balón rematado por Güler, que engañó al portero dentro del área de las seis yardas.

Mbappé deslumbra y Diomande marca en su antiguo equipo

Con el inicio de la segunda parte, el Real Madrid intensificó su presión para sellar los tres puntos de forma temprana, y consiguió lo que quería tras 6 minutos.

Bellingham arrancó por el costado izquierdo y jugó un centro preciso que Mbappé remató de cabeza, y Güler completó dentro de la portería alemana.

El Real Madrid ganó mayor confianza tras el segundo gol, dominó el balón e incluso continuó con su amenaza sobre la portería del Leipzig, acabando así con cualquier posible sorpresa del conjunto alemán.

Mourinho prefirió sustituir a Vinícius Júnior tras 70 minutos, ya que el jugador brasileño no pudo recuperar su nivel, y dio entrada al marfileño Yan Diomande.

Y en un momento en que todo apuntaba a que el partido terminaría con un doblete sin goles en contra, Mbappé marcó un gol magnífico después de recibir un balón del suplente Diomande y enviarlo a la escuadra lejana, sin que el portero lograra alcanzarlo.

El Leipzig se negó a marcharse con las manos vacías, logrando marcar un gol para salvar el honor a través de Tidiam Gomis, aprovechando la mala colocación de los defensas del Real Madrid, tras un pase de Christoph Baumgartner.

Por su parte, Diomande cerró la goleada del Real Madrid con un disparo de misil aprovechando el pase del suplente marroquí Brahim Díaz, perforando así la portería de su antiguo equipo.