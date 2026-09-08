El tunecino Tarek Dhiab, analista técnico de las cadenas "Thmanyah", que retransmiten la Liga Roshn saudí, pidió la destitución del holandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, de su cargo durante el descanso del partido ante el Al-Qadsiah.

El Al-Ahli visitó al Al-Qadsiah, este martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Qadsiah terminó la primera parte del encuentro con ventaja de tres goles a cero sobre el Al-Ahli, siendo esta apenas la cuarta vez que "El Distinguido" sufre algo así en la historia de sus participaciones en la Liga Roshn saudí.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Al ser preguntado por el cambio que podría ayudar al Al-Ahli a remontar en la segunda parte, Tarek Dhiab dijo con ironía: "Cambiar al entrenador, eso es lo mejor que podría suceder entre los dos tiempos, que (Pusic) se quede en los vestuarios y que los jugadores jueguen sin entrenador".

El analista tunecino lanzó un fuerte ataque contra el entrenador holandés, al afirmar: "El Al-Ahli da pena, no estuvo presente en la primera parte, y el Al-Qadsiah dominó por completo el partido".

Cabe recordar que Pusic dirige al Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, como sucesor del entrenador alemán Matthias Jaissle, que se marchó para dirigir al Newcastle United, pero ha sufrido la derrota en 2 de los primeros 5 partidos de la Liga Roshn, antes del encuentro ante el Al-Qadsiah.