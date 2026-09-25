La selección de Senegal empató con su anfitriona Mozambique (1-1) este viernes, en el marco de la primera jornada de los partidos del Grupo 10, correspondiente a la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Senegal se adelantó a través de su delantero Nicolas Jackson, en el minuto 32, antes de que Mozambique lograra la igualada por medio de Geny Catamo, en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte.

Senegal dominó la mayor parte del encuentro, pero no consiguió traducir su control en una victoria a domicilio.

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En el mismo grupo, la selección de Sudán logró una victoria agónica sobre su visitante Etiopía, a través de su jugador Mohamed Issa, que anotó el único gol del partido de penalti, en el minuto 86 del encuentro que se disputó en Yuba, capital de Sudán del Sur.

Con esta victoria, Sudán elevó su cuenta a 3 puntos, situándose en lo alto del Grupo 10, por delante de Senegal y Mozambique con un punto cada una, y de Etiopía en la última posición sin puntos.

Los ocupantes de las dos primeras plazas se clasifican para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, prevista en Kenia, Tanzania y Uganda.







