Con una declaración poco habitual cargada de reconocimiento y admiración, la leyenda italiana Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Oro en 2006 y mejor defensa del mundo, encendió el mundo del fútbol al hablar con total franqueza sobre la estrella egipcia Mohamed Salah.

Salah, estrella del Trabzonspor, sigue recibiendo elogios generalizados de las grandes figuras del fútbol mundial, y el último ha sido Cannavaro, que acudió como invitado al canal egipcio "ON Sports" en una entrevista excepcional.

Durante el programa, al inolvidable defensa italiano se le planteó una pregunta directa y difícil: "Si hubieras jugado en la misma época que Salah, ¿te habría superado?".

La respuesta de Cannavaro fue llamativa y sorprendente, ya que afirmó con toda humildad: "Salah es un talento enorme. Soy afortunado de no haber jugado en su misma época. Y sí, respecto a tu pregunta, también me habría superado en el regate".

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El campeón del Mundial de 2006 no se quedó en esa confesión, sino que recordó cómo siguió la trayectoria de la estrella egipcia desde sus inicios en los campos italianos, asegurando que fue uno de sus primeros admiradores.

Cannavaro señaló: "Me gustó cuando lo vi jugar con la Fiorentina y la Roma en la Serie A, y se desarrolló cada vez más bajo la dirección de Jürgen Klopp en el Liverpool".

Y añadió, en una valoración global de la carrera de Salah: "Es uno de los mejores atacantes de la era moderna. Se ha convertido en un futbolista completo y con múltiples cualidades. Es uno de los mejores jugadores ofensivos de los últimos tiempos".

La leyenda italiana cerró sus palabras con un gran mensaje de reconocimiento a la trayectoria del faraón egipcio: "Es un placer para mí ser testigo de su gran evolución y seguirlo sobre el césped".











