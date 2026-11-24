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El Real Madrid remontó el gol en contra ante el PSV Eindhoven neerlandés y acabó firmando una contundente victoria por 5-1 en el partido disputado este martes por la noche en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

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El PSV se adelantó en el minuto 32 por medio de su capitán, Ivan Perišić, pero el Real Madrid igualó en el 50 con un tanto de su también capitán, Fede Valverde.

Jude Bellingham puso por primera vez por delante al Real Madrid con el segundo gol en el minuto 60, antes de que Kylian Mbappé ampliara la ventaja del conjunto español con el tercero en el 64. El equipo marcó así sus tres goles en menos de un cuarto de hora.

Mbappé anotó el cuarto en el minuto 84 y Vinícius Júnior firmó el quinto en el 87.

El Real Madrid es líder en solitario de la clasificación de la Champions League con pleno de victorias y 15 puntos en 5 partidos, mientras que el PSV se queda estancado con 4 puntos en la 28.ª posición.

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El Real Madrid prolongó su racha en la Champions League con su quinta victoria consecutiva. Es la cuarta vez en la historia del club que gana sus 5 primeros partidos en el torneo, tras las temporadas 2011-2012, 2014-2015 y 2023-2024. En las tres ocasiones anteriores alcanzó al menos las semifinales, y en la última se proclamó campeón.

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El conjunto blanco también mantiene su racha en todas las competiciones, con su décima victoria desde la derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi del pasado 20 de septiembre: 6 en LaLiga y 4 en la Champions League.

José Mourinho, por su parte, sigue imbatible ante los clubes neerlandeses: suma su séptima victoria en 7 partidos, después de haber derrotado al Ajax en 6 ocasiones, 5 con el Real Madrid y una con el Benfica.

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La dupla Vinícius y Diomande

El Real Madrid saltó al campo con un once con alguna sorpresa, ya que José Mourinho decidió apostar de inicio por la dupla formada por Vinícius Júnior y Yan Diomande, después de que el delantero marfileño brillara en ausencia del brasileño.

Kylian Mbappé se mantuvo como referencia en punta, mientras que Jude Bellingham se quedó fuera del once para descansar y Arda Güler actuó como mediapunta.

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Por otro lado, Fede Valverde volvió a ocupar el lateral derecho, posición en la que ha destacado en las últimas semanas, después de haber empezado en el banquillo en el último partido de LaGiga ante el Celta de Vigo en favor de Trent Alexander-Arnold.

Un gol neerlandés por sorpresa

El partido arrancó a un ritmo alto y, contra todo pronóstico, el primer peligro llegó por parte del equipo visitante: en el minuto 4, Ruben van Bommel se plantó solo ante la portería, pero su disparo raso se marchó junto al palo izquierdo de la meta de Thibaut Courtois.

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Del mismo modo, el palo izquierdo de la portería del PSV repelió un magnífico disparo de Vinícius Júnior desde fuera del área en el minuto 11, una rápida respuesta del conjunto local al peligro de los neerlandeses.

Mientras el Real Madrid buscaba el gol que le pusiera por delante, el árbitro señaló penalti a favor del PSV a la media hora de juego, después de que Aurélien Tchouaméni pisara a Sven Mijnans, jugador del equipo visitante, dentro del área.

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Perišić transformó la pena máxima para adelantar al conjunto neerlandés con un lanzamiento ajustado a la izquierda de Courtois.

El Real Madrid se volcó en ataque en el último cuarto de hora de la primera parte en busca del empate antes del descanso, pero su empuje no dio frutos y, en cambio, su defensa quedó expuesta ante el equipo visitante. Kodai Sano estuvo a punto de anotar el segundo para el conjunto neerlandés en el tiempo de descuento, pero su remate de cabeza se marchó junto al palo derecho.

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Otra cara del Madrid

El Real Madrid salió en la segunda parte con otra cara. Mourinho realizó 3 cambios de golpe: dio entrada a Bellingham en lugar de Tchouaméni, que había provocado el penalti, y sustituyó a la pareja de centrales formada por Éder Militão y Antonio Rüdiger por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, una señal de su descontento con el rendimiento defensivo de la primera mitad.

Solo pasaron 5 minutos hasta que el Real Madrid logró el empate por medio de Valverde, que soltó un disparo raso desde dentro del área tras un sensacional pase de tacón de su compañero Arda Güler.

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La obra maestra de Bellingham

Diez minutos después, Bellingham firmó uno de los mejores goles de su etapa en el Real Madrid: recibió el balón y, de volea, lo mandó directamente a la escuadra izquierda de la portería neerlandesa.

El Real Madrid no levantó el pie del acelerador y siguió apretando, hasta que Mbappé anotó el tercero tras recibir un sensacional pase de Güler y disparar justo cuando el portero salía a su encuentro.

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Vinícius estuvo a punto de sumarse a la fiesta goleadora minutos después, pero su disparo raso se estrelló en el palo derecho. Era la segunda vez en el partido que la suerte le daba la espalda.

Díaz asiste y Vinícius vuelve a marcar

El marroquí Brahim Díaz entró en el minuto 80 en lugar de Diomande, en su primera aparición después de que la selección de Marruecos perdiera el título de la Copa Africana de Naciones 2025 por decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo este martes.

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Díaz pudo olvidar sus penas al dar la asistencia del cuarto gol del Real Madrid, que Mbappé marcó tras quedarse completamente solo ante la portería.

Antes del pitido final, Vinícius se hizo notar con el quinto gol y volvió a ver puerta tras una larga sequía.

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El astro brasileño recibió un balón de Bellingham, se plantó solo ante la portería y engañó al guardameta neerlandés con su disparo para culminar la goleada blanca.