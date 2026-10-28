El Bayern Múnich arrolló a su invitado Magdeburgo con un contundente 6-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos la tarde de este miércoles en el estadio Allianz Arena, dentro de las competiciones de la segunda ronda de la Copa de Alemania.

El Bayern comenzó el encuentro con fuerza y abrió el marcador de manera temprana a través de su estrella Michael Olise en el minuto 10, tras una asistencia de Ismaël Saibari.

La ventaja no duró mucho, ya que el Magdeburgo logró rápidamente el empate mediante su jugador Mateusz Jukowski en el minuto 15, tras un pase de Filip Chavez.

Pero la respuesta del conjunto bávaro llegó pronto: en el minuto 21, Ismaël Saibari devolvió la ventaja al Bayern tras una creación de Olise, y la primera parte terminó con los locales por delante.

En la segunda mitad, el Bayern mantuvo su dominio total: en el minuto 51, Michael Olise amplió el resultado con el tercer gol de penalti, antes de que Alphonso Davies añadiera el cuarto tanto en el minuto 70, tras una asistencia de Lennart Karl.

El defensa Nathaniel Brown cerró el festival de goles con el quinto en el minuto 73, tras una creación de Davies.

El suplente David Santos puso fin a la fiesta con el sexto gol en el tercer minuto del tiempo añadido (90+3'), tras un pase decisivo de Josip Stanišić, firmando el gol más bello de la velada y convirtiendo la amplia victoria en una goleada histórica en el Allianz Arena.









Con esta amplia victoria, el Bayern Múnich reservó merecidamente su plaza en la próxima ronda de la Copa de Alemania, confirmando su disposición para competir por todos los títulos esta temporada.