En vídeo... ¿Se repetirá la violenta «batalla de noviembre»? Un enfrentamiento mundialista al borde de la explosión

Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se preparan para un nuevo y polémico enfrentamiento, pocos meses después de la violenta trifulca que se produjo en su partido amistoso del pasado mes de noviembre, que terminó en un caos total dentro del campo.

El encuentro, jugado el 16 de noviembre de 2025 en el Subaru Park de Chester, Filadelfia, terminó 1-0 para Estados Unidos, pero el resultado quedó eclipsado por la pelea que estalló en el minuto 91.

Todo empezó con una discusión por un saque de banda entre el defensa Gustavo Gómez y Alex Freeman, que derivó en empujones y puñetazos hasta acabar en una pelea generalizada.

La tensión alcanzó su punto álgido cuando Gustavo Gómez agarró por el cuello al portero Matt Freese, causándole una herida en la boca y una hemorragia.

Algunos jugadores trataron de calmar los ánimos, pero la situación tardó varios minutos en controlarse.

Aunque se especuló sobre sanciones, la FIFA decidió ignorar el incidente al tratarse de un amistoso.

Ahora, los aficionados confían en que no se repita la violencia, aunque la tensión persiste.