En vídeo: Se derrumba llorando... Por cuarta vez, el Mundial le rompe el corazón a Neymar

Neymar volvió a llorar en el Mundial.

En el Mundial 2026, Brasil cayó 2-1 ante Noruega en octavos. Erling Haaland marcó dos tantos tardíos y eliminó a la “Seleção”.

Neymar entró en la segunda parte, marcó de penalti y buscó mantener vivo el partido, pero su esfuerzo no bastó ante el doblete de Haaland, que sentenció el pase a cuartos para Noruega.

Al final, el capitán brasileño no contuvo las lágrimas sobre el césped.

Su vínculo con las lágrimas empezó en 2014, cuando una lesión en la espalda, provocada por Juan Zúñiga en cuartos contra Colombia, lo sacó del torneo en camilla.

En 2018 Brasil cayó 2-1 ante Bélgica en cuartos y Neymar volvió a mostrar su frustración.

En Catar 2022 la historia se repitió: Brasil cayó en cuartos ante Croacia en los penaltis pese al gol de Neymar en la prórroga.

En 2026 la historia se repitió: Brasil cayó en octavos ante Noruega y Neymar volvió a llorar. y la serie de finales tristes que le han marcado en cada Mundial sigue creciendo, de modo que el torneo más importante del fútbol mundial sigue siendo testigo de los momentos más dolorosos de su carrera internacional.