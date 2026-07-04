En vídeo: Sami Al-Jaber: «La selección de Egipto ha repetido el logro de Arabia Saudí en el Mundial»

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, elogió a Egipto tras su pase a octavos del Mundial 2026 y recordó que repitió lo logrado antes por «los Verdes».

Egipto avanzó ayer a octavos por primera vez tras vencer a Australia 1-1 (4-2 en penaltis).

En el programa «Nadina» de MBC 1, Al Jaber afirmó: «Sigo de cerca el fútbol egipcio, su selección, a sus jugadores en Europa y a clubes como Al Ahly, Zamalek y Pyramids».

Y añadió: «El futbolista egipcio tiene una gran ventaja, que es su mentalidad; llegar a los octavos de final, independientemente de lo que ocurra allí, es un mensaje para todas las generaciones venideras».

Y concluyó: «El mensaje es claro: el futbolista egipcio puede brillar en el mayor escenario internacional y competir de tú a tú con las selecciones más importantes, tal como hizo la selección saudí en el Mundial de 1994».

La selección saudí logró un hito histórico en el Mundial de 1994, cuando se clasificó para los octavos de final por primera vez en su historia, en su debut en el torneo, antes de caer ante Suecia.

Al-Jaber añadió: «Quienes lo ven por televisión ven un equipo fuerte con Mohamed Salah, uno de los mejores del mundo, con Omar Marmoush y con Hamza Abdulkarim, de 18 años, fichado por el Barcelona».

Y concluyó: «Todo esto inspira a las nuevas generaciones y a cada niño que sueña con representar a su país en un Mundial».