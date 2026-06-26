En vídeo: Sami Al-Jaber descarta a Donis: «El partido contra Cabo Verde es solo para los jugadores»

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, descartó que el seleccionador Georgios Donis participe en el partido contra Cabo Verde, pues lo considera un encuentro exclusivo para los jugadores.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde en minutos en el estadio NRG de Houston, en la última jornada del grupo del Mundial 2026.

Poco antes del encuentro, Al-Jaber declaró en el programa «Nadina» de MBC 1: «En el partido contra Uruguay no solo importaron los jugadores, sino también el estilo y las decisiones del entrenador».

Añadió que, ante España, las diferencias técnicas fueron notorias y que la derrota podría haber sido menor, pues el sistema de cinco defensas de Donis no convence.

Y concluyó: «Hoy, ante Cabo Verde, todo depende de los jugadores. Cabo Verde apostó por el contraataque contra España y Uruguay, y le funcionó».

Concluyó: «Los jugadores de Cabo Verde son fuertes y tienen ganas; los saudíes deben mostrar ambición y clasificarse, sea cual sea el rival».

La victoria es obligatoria para avanzar a dieciseisavos; un empate o una derrota significarían la eliminación.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.

La ‘Green Falcons’ solo superó la fase de grupos en 1994; desde entonces fue eliminada en las cinco Copas siguientes.