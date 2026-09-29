La selección de Egipto logró una valiosa victoria ante su anfitriona Sudán del Sur por 5-0 en el partido disputado en el estadio de Yuba, la noche de este martes, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 2 de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Esta victoria salvó al entrenador Hossam Hassan de una posible destitución, ya que informes de la prensa local hablaron de la posibilidad de apartarlo, tras la crisis de sus declaraciones contra el portero Mohamed El Shenawy y las duras críticas que dirigió al nivel de los clubes de la Primera División egipcia.

El capitán Mohamed Salah se ausentó del partido, después de abandonar la concentración de la selección para evitar jugar en un campo de césped artificial, y Ramy Rabia portó el brazalete de capitán en su lugar.

Sin embargo, informes de prensa también vincularon la marcha de Salah con la tensión existente en la concentración de Egipto a causa de las declaraciones de Hassan.

El partido presenció el regreso de Omar Marmoush al gol con la camiseta de la selección egipcia por primera vez desde el pasado marzo, mientras que Hamza Abdelkarim marcó su primer gol internacional, aunque Ahmed Fatouh se retiró lesionado.

La selección egipcia cosechó sus primeros 3 puntos, para liderar el Grupo 2 con 4 puntos, mientras que la selección de Sudán del Sur se quedó sin puntos en el último lugar.

La selección de Angola, tercera con un punto, recibirá a su homóloga Malaui, segunda con 3 puntos, en la segunda jornada el próximo martes.

Marmoush pone fin a su sequía y la lesión de Fatouh

La selección egipcia no ofreció una actuación convincente en la primera parte del partido, ya que se mostró afectada por la superficie de césped artificial, pero encontró el camino hacia la portería en el minuto 36.

Ahmed Fatouh arrancó por la banda izquierda y envió un centro raso preciso, que Mostafa Zico transformó con su pierna izquierda en el ángulo cercano de la portería.

La selección egipcia entró en la segunda parte con una mejor actuación, y no pasaron más que 4 minutos hasta que Omar Marmoush amplió la ventaja de los visitantes en un mano a mano, tras un pase de Mohanad Lasheen, poniendo fin a una larga sequía goleadora con la selección desde su gol ante Arabia Saudí, el pasado marzo.

Pero Ahmed Fatouh trajo la mala noticia para Hossam Hassan, después de pedir el cambio en el minuto 52 a raíz de una lesión en el muslo, tras una disputa de balón, y en su lugar entró Karim Hafez.

La actuación de la selección de Egipto mejoró con el paso del tiempo, y el suplente Ibrahim Adel tradujo el dominio egipcio con un tercer gol en el minuto 75 desde un potente disparo, aprovechando un pase interior que jugó Marwan Attia.

La selección de Sudán del Sur se rindió, lo que abrió la puerta a la selección de Egipto para aumentar la cosecha, y en efecto Marmoush aprovechó la ocasión para marcar el cuarto gol en un nuevo mano a mano, tras un pase de Emam Ashour.

Hamza abre su cuenta internacional

El partido presenció la participación del joven delantero Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona, en los últimos cinco minutos, en sustitución de Marmoush.

Abdelkarim aprovechó la ocasión de la mejor manera al marcar su primer gol internacional, y el quinto de Egipto en el partido de hoy en el tiempo añadido, tras un remate a un balón del suplente Osama Faisal que rebotó en el portero frente a la portería.