La estrella egipcia Mohamed Salah vivió una dura noche europea con su nuevo club, el Trabzonspor turco, tras la derrota por 0-4 ante el Ferencváros húngaro, en la vuelta de la eliminatoria clasificatoria para la Europa League.

El Trabzonspor había perdido en la ida en su propio campo, por un gol a cero, para fracasar en su intento de acceder a la Europa League, tras caer en el global de los dos partidos (0-5).

Mohamed Salah participó como titular en el encuentro de vuelta, disputado en el estadio Groupama Arena de Budapest, pero no logró aportar nada y abandonó el terreno de juego en el minuto 64.

El equipo turco sufrió la inferioridad numérica, tras la expulsión de Ruslan Malinovskyi en el minuto 13 y de Sidney Lopez Cabral en el minuto 57.

Los locales se adelantaron con un primer gol a través de Callum O'Dowda en el minuto 19, antes de que Marius Corbu ampliara el marcador en el minuto 54.

El Ferencváros dispuso de un penalti en el minuto 59, que ejecutó con éxito Yusuf Bamidele, antes de que Krisztián Lisztes cerrara el póker de su equipo en el minuto 86.

De esta manera, el Trabzonspor pasa a participar en la Conference League.

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