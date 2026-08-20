El Ferencváros húngaro logró una valiosa victoria (1-0) ante su anfitrión, el Trabzonspor turco, dirigido por la estrella egipcia Mohamed Salah, este jueves, en el partido de ida de la ronda de play-off clasificatoria para la fase de liga de la Europa League.

Kristoffer Zachariassen marcó el único gol del encuentro, en el minuto 17, después de saltar para rematar de cabeza un centro que envió a las redes de André Onana, dando así al conjunto húngaro una ventaja que mantuvo hasta el final del partido.

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Salah estuvo cerca de abrir el marcador de forma temprana para los locales, cuando quedó mano a mano con el portero visitante por el costado derecho, pero este logró detener su remate, mientras que los jugadores del Trabzonspor mostraron un pobre rendimiento en la primera parte.

En la segunda mitad, el conjunto turco presionó con fuerza a su rival húngaro, pero fracasó en traducir su dominio y sus ocasiones en goles.

La defensa despejó un cabezazo cercano de Salah, y el internacional egipcio también desperdició un remate junto al poste, mientras que el travesaño del Ferencváros rechazó un cabezazo del jugador nigeriano Paul Onuachu.

En el minuto 90+5, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al jugador del Trabzonspor Shibuki Nwayo, tras una entrada violenta sobre uno de los jugadores del equipo húngaro, antes de que el partido terminara con la victoria de este último (1-0).

El encuentro marcó la primera titularidad de Mohamed Salah con la camiseta del Trabzonspor, después de haber participado como suplente en su primer debut oficial con el equipo, durante el empate 1-1 ante el Kasımpaşa en la jornada inaugural de la liga turca.

El egipcio se incorporó al Trabzonspor este verano, en un fichaje como agente libre tras 9 temporadas con el Liverpool.

El Trabzonspor se había clasificado para la ronda de play-off tras finalizar la temporada pasada en el tercer puesto de la liga turca y coronarse campeón de la Copa de Turquía, lo que le dio la oportunidad de competir por la clasificación a la Europa League.

El partido de vuelta se disputará el próximo 27 de agosto, en el estadio Groupama Aréna de la capital húngara, Budapest.

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