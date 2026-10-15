No necesitó más de 3 minutos para callar a todos los escépticos; sobre el césped artificial que generó tanto temor y privó a la selección de Egipto de sus servicios, Mohamed Salah apareció como líder y como estrella, para protagonizar el acontecimiento de forma temprana en Finlandia y poner al Trabzonspor por delante en el inicio de su andadura europea.

El gigante nigeriano Paul Onuachu abrió el marcador para el Trabzonspor ante el KuPS finlandés, en el partido que se disputa actualmente dentro de la primera jornada de la Conference League.

El gol llegó en el minuto 3 de la primera parte, tras una magnífica jugada cuyo protagonista fue la estrella egipcia Mohamed Salah, quien envió un pase mágico que dejó a Onuachu frente a la portería, y este no dudó en convertirlo en gol.

El estadio Tammelan, en la ciudad finlandesa de Tampere, acoge el encuentro, un escenario que ha generado una amplia polémica en los últimos días por su superficie artificial.

La sorpresa no estuvo solo en la asistencia, sino en la imagen previa al partido: Mohamed Salah llevó hoy por primera vez el brazalete de capitán del Trabzonspor, en un claro mensaje de confianza por parte del cuerpo técnico.

Este paso se produjo a pesar de todas las dudas que rodearon su situación respecto a jugar sobre un campo de "césped artificial", que fue la causa directa de su exclusión de la convocatoria de la selección de Egipto ante Sudán del Sur por miedo a una lesión.











