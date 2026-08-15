El Trabzonspor comenzó su andadura en la Superliga turca, la noche del sábado, con un empate 1-1 en el campo del Kasımpaşa.

Saviolo anotó el gol de la ventaja para el Trabzonspor en el minuto 43, con un magnífico disparo que se alojó en la red del conjunto local.

Pero el Kasımpaşa obtuvo un penalti, que el jugador Adrian Benedyczak ejecutó con éxito en el minuto 55.

El partido fue testigo del primer debut de la estrella egipcia Mohamed Salah con su club, el Trabzonspor, tras su incorporación al equipo este verano.

Salah comenzó el encuentro desde el banquillo, antes de saltar al terreno de juego en el minuto 58 en sustitución de su compañero Methan Mimaroğlu.

Salah logró generar peligro nada más entrar, cuando estuvo a punto de fabricar un gol con un peligroso centro en el minuto 70.

Y en el minuto 77, el jugador egipcio tuvo una clara ocasión de gol, después de golpear un potente balón que pasó junto al poste.